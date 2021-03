MPRJ denuncia acusado de feminicídio na Baixada Fluminense

Wellington do Rosário Souza foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por cometer feminicídio. Ele assassinou a facadas a então namorada, Vanessa dos Santos, em novembro, em Vila Pauline, Duque de Caxias.

O corpo foi esquartejado e jogado em um rio. De acordo com a denúncia, Wellington teria matado a vítima após ela dizer que queria terminar o relacionamento. Uma das testemunhas do caso presenciou uma briga em que o acusado disse que ela “não passaria daquela noite”.

Wellington foi denunciado por feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e vilipêndio a cadáver. O Ministério Público pediu pela prisão do denunciado, que foi preso pela Divisão de Capturas da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) após mandado expedido pela 4ª Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias.