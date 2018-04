MP investiga nomeação de doadores de campanha em Nova Iguaçu

Foto: Reprodução/Internet

O Ministério Público está investigando a nomeação em cargos de confiança na Prefeitura de Nova Iguaçu de pessoas que fizeram doação para a campanha do prefeito Rogério Lisboa

(foto). O fato, que foi denunciado em junho do ano passado pelo jornal Hora H, diário da Baixada Fluminense, chegou a ser desmentido pelo governo, que teve de recuar diante das provas que sustentaram a matéria. De acordo com o blog elizeupires.com, o procedimento investigativo veio ao conhecimento após o MP ter solicitado à direção do órgão de imprensa de um exemplar da edição em que a denúncia foi publicada.

