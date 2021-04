Mourão se reúne com integrantes do PCdoB em seu gabinete

Nesta segunda-feira (05), o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), recebeu integrantes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) para uma reunião.

A vice-governadora de Pernambuco e presidente da sigla, Luciana Santos, participou da conversa. Além dela, os seguintes parlamentares estiveram presentes: Perpétua de Almeida (PCdoB-AC), Renildo Calheiros (PCdoB-PE), líder do partido na Câmara;

Em conversa com o site Congresso em Foco, Renildo Calheiros classificou o presidente Jair Bolsonaro como “maluco”: “Como sabemos, o presidente é maluco e não dá para ninguém conversar com ele, então a gente fica procurando no governo com quem podemos tratar um assunto sério e relevante para a região [Nordeste]”.

O deputado comunista ainda informou que pretende discutir “projetos importantes para o desenvolvimento sustentável de todas as regiões”.