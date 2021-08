Mourão é o favorito nas eleições para governador do Rio, diz pesquisa divulgada pela Veja

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) poderá ser candidato a governador do Rio de Janeiro e disputar como favorito em 2022. É o que aponta uma pesquisa encomendada pelo Instituto GERP, e divulgada pelo site da revista Veja (https://veja.abril.com.br/), segundo a qual, o general é a escolha dos fluminenses para a disputa pelo Palácio Guanabara: ele aparece com 18% dos votos válidos.

Apesar de bem avaliado na pesquisa, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), diz que não será candidato. Ele está empatado tecnicamente com 15%. Já Marcelo Freixo (PSB), que vem aparecendo em primeiro em outras pesquisas, está com 12%, mostrando um jogo embolado pela liderança, visto que a margem de erro é de 2,8%.

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), aparece com 7%, pouco na frente do governador Claudio Castro (PL), que tem 6%. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre 10 e 17 de agosto. Em outro cenário, apenas com aqueles que divulgaram publicamente que serão candidatos, Freixo aparece com 17%, Neves 12% e Castro 11%.

Apesar de governar o Rio, a taxa de rejeição de Castro é baixa, apenas 15%, enquanto Freixo fica com 25% e Mourão 24%. Paes tem 20%, Santa Cruz 12% e Rodrigo Neves 10%.

