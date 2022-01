Mototaxista é morto a facadas em Japeri; corpo foi encontrado em saco de lixo

Barbárie na Baixada Fluminense

Um crime brutal chocou moradores de Japeri, na Baixada Fluminense. O mototaxista Roberto Vila foi assassinado a facadas e o corpo encontrado dentro de um saco de lixo no bairro Marajoara. A Delegacia de Homicídios da região (DHBF) investiga o caso.

Roberto era vendedor ambulante nos trens do ramal Japeri-Central. Mas começou a apresentar problemas nas cordas vocais e optou por trabalhar no transporte alternativo da cidade.

Segundo relatos, a última vez que ele foi visto, estava no ponto de mototáxi próximo a uma agência do banco Itaú, no Centro de Engenheiro Pedreira, por volta das 23h. Desde então, o telefone passou a estar desligado e sumiu misteriosamente.

Golpeado no tórax e pescoço

Desesperados, parentes iniciaram uma busca por Roberto e fizeram campanha nas redes sociais. Mas a pior notícia chegou em pouco. O corpo foi encontrado com três golpes de facas: duas na altura do tórax e uma no pescoço.

Os criminosos ainda roubaram a carteira, o relógio, o tênis e outros pertences da vítima.

A família não acredita que tenha sido somente latrocínio (roubo seguido de morte). Para os parentes, devido aos traços de tamanha violência, houve uma execução.

Outro caso de desaparecimento em Belford Roxo

Outro caso de desaparecimento desafia o trabalho da Polícia Civil. Rafael William Aquino da Silva, de 30 anos, desapareceu no dia 23 de dezembro. Parentes chegaram a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu para fazer o reconhecimento de um corpo encontrado carbonizado em Belford Roxo, onde ele mora. A polícia informou que a identidade era de outra pessoa.

“Eu não tenho conseguido dormir. Parece que ele evaporou. Meu irmão cometeu alguns erros quando era jovem, mas estava trabalhando, cuidando das filhas dele. Uma tem dois anos e ele é apaixonado por ela. A mais velha fez 16 no dia 25, ele tinha prometido levar ela para sair”, diz a irmã do jovem.

Segundo ela, o irmão já foi preso por tráfico de drogas há cerca de cinco anos, mas foi solto. Ela diz não acreditar que este seja o motivo do seu desaparecimento. Rafael estava desempregado e, de acordo com a família, ele começou a trabalhar como mototaxista no início de dezembro, quando comprou a moto para rodar pela região. Antes, ele era ajudante de caminhão.

A mulher diz que já registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do irmão na 54ª DP (Belford Roxo).