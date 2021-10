Motorista fica ferido em acidente entre trem e carro na Baixada Fluminense

Uma motorista ficou ferido em uma colisão envolvendo um trem de carga e um carro, na passagem de nível que divide os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira, na Avenida José Mariano Passos, na altura do bairro da Prata.

Uma equipe do SAMU esteve no local para socorrer a vítima. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e do 20º BPM (Mesquita), que estavam na cabine da PM recém-reativada, próximo ao local, acompanharam a ocorrência.