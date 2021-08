Motorista é resgatado por PMs após roubo de carga na Baixada Fluminense

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) resgataram um motorista e recuperaram uma carreta com carga de bebidas, no município da Baixada Fluminense, na noite da última quarta-feira. Segundo informações, os PMs foram alertados sobre o veículo roubado ter sido levado pelos criminosos para a Rua José Maria, no bairro Vila Pauline. Ao chegar no local, a equipe foi alvo de disparos e houve troca de tiros. Ninguém foi preso na ação.

O motorista da carreta foi resgatado e a carga de bebidas recuperada. A ocorrência foi encaminhada para registro na 54ª Dp (Belford Roxo).