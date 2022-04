Motorista é preso com 3 kg de cocaína na Via Dutra

Um motorista foi preso na noite da última segunda-feira (11) transportando 3 kg de de cocaína na Via Dutra, em Piraí (RJ). O veículo foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Caiçara, no km 227, durante uma fiscalização de combate ao narcotráfico.

A corporação informou que durante a abordagem, o suspeito demonstrou nervosismo, o que chamou atenção dos agentes para a possibilidade de haver algo de errado. Ao ser realizada uma revista no carro, os policiais encontraram três tabletes da droga escondidos no interior do painel do veículo.

O motorista foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis e vai responder por tráfico de drogas. O suspeito tem passagens pela polícia, sendo uma delas por tráfico de drogas.