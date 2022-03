Motorista é baleado na boca em tentativa de assalto a ônibus em Barra Mansa, no Sul Fluminense

O motorista de um ônibus foi baleado na boca durante uma tentativa de assalto na noite da última quinta-feira (3) em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O coletivo estava parado em um ponto de ônibus na BR-393 (Lúcio Meira), próximo à entrada do bairro 9 de Abril, quando um bandido armado entrou no veículo e rendeu o motorista pedindo dinheiro.

O condutor informou à PM que perguntou ao assaltante se era uma brincadeira, já que a arma aparentava ser “artesanal”. Neste momento, o bandido disparou contra a vítima e fugiu do ônibus sem levar nada.

O motorista, de 40 anos, foi levado para o Hospital São João Batista, na cidade vizinha de Volta Redonda. De acordo com a unidade médica, ele sofreu uma fratura exposta na mandíbula e teve que ser intubado. O estado dele é grave. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).