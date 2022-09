Motorista é baleado em fuga depois de atropelar policial na Zona Sul do Sul

O motorista baleado após atropelar um policial militar e fugir durante uma abordagem de agentes do programa “Segurança Presente”, na manhã de ontem (20), em Ipanema, na Zona Sul do Rio, estava alterado devido ao uso de drogas.

A informação é da delegada Daniela Campos Rodriguez, titular da 14ª DP (Leblon). “Ele veio da Barra até a Zona Sul com um funcionário da família no carro, que percebeu que estava completamente alterado. Ele estava correndo muito, quase bateu em outro veículo e veio avançando sinais”, disse Daniela.

De acordo com os agentes e moradores, o economista João Frederico Cavalheiro, de 41 anos, dirigia de maneira descontrolada pela Rua Gomes Carneiro e, durante a tentativa de fuga, atropelou o policial ao dar marcha à ré quando viu os policiais se aproximarem. Ele foi baleado na perna e está internado sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, onde também está o PM ferido. A pessoa que estava no

banco do carona, ao perceber a situação, pulou do automóvel.

A delegada responsável pela ocorrência afirma que cocaína e medicamentos, alguns de uso veterinário, foram encontrados no veículo.