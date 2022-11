Motorista e ajudante são resgatados pela PM após serem sequestrados

Policiais militares resgataram um motorista e um ajudante após serem sequestrados por criminosos que queriam a carga de iogurte que eles transportavam, na manhã desta quinta-feira (3). As vítimas estavam em Campinho, na Zona Norte do Rio, e foram libertas em uma das entradas do Complexo do Lins, também na Zona Norte.

Segundo a PM, o motorista Oswaldo de Lima Ramos, de 55 anos, e Rogério Eularino Ramos, 28, estavam nas proximidades de um supermercado, por volta das 7h, onde deixariam a carga de perecível, quando bandidos armados renderam a dupla.

Após serem resgatados, as vítimas contaram que um dos criminosos entrou na cabine do caminhão e os obrigou a seguir até o Lins de Vasconcelos. Eles disseram ainda que foramn escoltaados pelo restante do bando, que estava em um Cronos prata, até a Rua Dona Francisca, próximo ao Beco da 14.

Quando os criminosos se preparavam para descarregar a mercadoria, uma viatura da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins, que patrulhava a região, desconfiou do caminhão e do carro que estavam parados.

Na tentativa de abordagem, o suspeito que estava na cabine fugiu correndo para dentro da comunidade. Assim como os bandidos do automóvel. As vítimas não ficaram feridas e toda a carga foi recuperada. O sequestro durou cerca de uma hora.

Em um vídeo gravado pelos policiais após resgatarem as vítimas e a mercadoria, o motorista contou os momentos de terror. “Eles conseguiram salvar a gente, porque estávamos sendo sequestrados. Graças a Deus, deu tudo certo”, disse. A PM faz ronda na região para localizar os criminosos. O caso foi registrado na 26ª DP (Todos os Santos).