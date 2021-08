Motorista de van é assassinado na Zona Oeste do Rio; na Baixada, candidato a vereador é assassinado

As Delegacias de Homicídios da Capital (DHC) e da Baixada Fluminense (DHBF) investigam dois assassinatos ocorridos ontem em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e em Japeri. A identidade de uma das vítimas não foi divulgada.

No primeiro caso, um homem conhecido como ‘Th da Van’ foi morto com vários tiros na cabeça na Favela da Carobinha, que fica no bairro carioca. O crime teria sido praticado por milicianos que atuam na região. A DHC investiga a motivação para o assassinato e se a vítima tinha envolvimento com o grupo paramilitar.

Encontrado morto no ferro velho

O outro crime aconteceu no começo da tarde, dentro de um ferro velho em Japeri. A vítima, identificada como Ling de Castro, foi morta a tiros em Engenheiro Pedreira.

Segundo informações, ele foi candidato a vereador pelo PROS nas eleições passadas. As especializadas da Polícia Civil investigam as motivações para os crimes.