Motorista de Uber é preso por estuprar passageira em Duque de Caxias

Um motorista da Uber suspeito de estuprar uma passageira durante uma corrida em Duque de Caxias, foi preso na última terça-feira por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Caxias). Ele foi localizado na casa da mãe e reconhecido pela vítima.

O caso aconteceu por volta das 4h do último dia 14 de dezembro, quando a vítima solicitou um carro no aplicativo próximo ao Shopping Outlet Premium. De acordo com a polícia, o autor, que teve a prisão decretada, teria ameaçado e usado violência para abusar sexualmente da mulher.

De acordo com o depoimento da vítima na especializada, ele mandou que ela tirasse a roupa. A passageira então pediu para que ela não fosse morta. Em seguida, começaram os abusos sexuais. Após a prática do crime, a mulher foi abandonada nas proximidades do mesmo local de onde partiu a corrida.

“A vítima reconheceu o autor em sede policial, bem como o veículo utilizado no fato. O autor vai responder pelo crime de estupro e roubo qualificado”, afirmou a delegada titular da Deam de Duque de Caxias, Fernanda Fernandes.

A Deam de Duque de Caxias alertou que outras vítimas do suspeito podem fazer denúncias contra ele mesmo após a prisão. O autor dos fatos, segundo a polícia, foi preso e colocado à disposição de Justiça.