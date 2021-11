Motociclista é lançado da Ponte Rio-Niterói após colidir com carro

Um motociclista morreu ao cair da Ponte Rio-Niterói, na manhã de hoje (23), depois de colidir com um veículo na subida do Vão Central, em direção a Niterói. A vítima, de 46 anos, foi retirada do mar com o apoio do helicóptero do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

A moto ficou caída na pista, atrás do carro, e um agente, encostado na grade de proteção, tentava localizá-lo no mar com um binóculo. Pescadores em um barco acharam o motociclista boiando e sinalizaram à equipe de resgate. O Vão Central da Ponte chega a 70 metros de altura no ponto mais alto. Por baixo dele passam barcas da linha de Paquetá e embarcações que aguardam ordem para atracar no Porto do Rio.