Motociclista é arremessado na calçada depois de colisão

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma motociclista ferido na manhã desta segunda-feira (15). A

colisão aconteceu em Honório Gurgel, bairro da Zona Norte do Rio.

A batida foi registrada por câmera de segurança e mostra o momento em que o motociclista foi arremessado para o alto após bater contra o carro. Nas imagens, o motorista do veículo tenta fazer uma curva para a esquerda sem ligar a seta.

Segundos depois, a moto bate no carro e o motociclista, que estava sem capacete, é arremessado e passa por cima do carro e da cabeça de um pedestre, na calçada. Após a queda, a vítima tenta se levantar, mas não consegue.

Ele foi levado pelos bombeiros para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.