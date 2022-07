Motoboy é sequestrado por dois homens na porta de casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O motoboy Paulo Roberto Machado Ciriaco, conhecido como “Tiquinho”, de 35 anos, foi sequestrado na noite do último sábado (2), após ser abordado por dois homens que estavam em carro preto, quando chegava no condomínio onde mora, no Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava na companhia do filho, de 6 anos, no momento em que teria sido imobilizado e colocado no veículo. A criança foi deixada no local. A moto não foi levada pelos criminosos. Familiares e amigos fazem buscas e se mobilizam nas redes sociais.

O caso foi registrado como sequestro ou cárcere privado na 56ª DP (Comendador Soares). Paulo usava bermuda, camiseta e chinelos. O aparelho celular dele foi desligado horas após o sequestro.

Quem souber de alguma informação que leve ao paradeiro de Paulo Roberto pode repassar para os telefones do Disque-Denúncia (2253-1177) ou da 56ª DP (2669-0221). O anonimato é garantido.

Mais de 600 desaparecimentos em 2022

O jornal O Dia publico reportagem segundo a qual, o Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que dos 2.180 registros de desaparecimentos de pessoas no estado do RJ, entre janeiro a maio deste ano, 602 casos ocorreram na Baixada Fluminense. Nas Zonas Norte e Oeste da capital, 422 pessoas desapareceram.