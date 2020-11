Motoboy é assassinado por traficantes em morro do Rio

O motoboy Fabiano Mendonça foi morto no último domingo, em Quintino, na Zona Norte do Rio, enquanto fazia entregas no horário de almoço. Testemunhas contaram que traficantes que controlam a na comunidade interceptaram a vítima executaram a sangue frio.

Segundo as primeiras informações, Fabiano subiu a Rua Lemos Brito, que dá acesso ao Complexo do 18, para fazer a entrega de um almoço para um cliente. Quando voltava para a loja, foi interceptado pelos criminosos que vasculharam o seu celular. O corpo foi encontrado no bairro de Piedade, a pouco mais de 1,5km do local. Amigos e familiares prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).