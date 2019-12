Mosaico com 83 mil tampinhas de garrafas pet em Belford Roxo

Alunos da Escola Municipal Waldemiro José Pereira participaram de uma campanha do Projeto Lixo que Fala – desenvolvido pelo artista plástico Itamar Xavier de Camargo

Em tempos de sustentabilidade, a Escola Municipal Waldemiro José Pereira, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, fez o seu dever de casa corretamente. Alunos da unidade participaram de uma campanha do Projeto Lixo que Fala – desenvolvido pelo artista plástico Itamar Xavier de Camargo, que é de Presidente Prudente (SP) – e arrecadaram 83 mil tampinhas de garrafa pet para a confecção de um mosaico na quadra da escola. O vencedor do concurso foi o aluno Pedro Vinícius, 12 anos, 4º anp de escolaridade, que ganhou um tablet e teve seu rosto estampado no mosaico. O estudante conseguiu recolher, durante oitos meses, cerca de 20 mil tampinhas.

O próximo passo de Itamar Xavier é tentar mobilizar todas as escolas municipais de Belford Roxo para fazer um mosaico com um milhão de tampinhas, quebrando assim o recorde mundial, que pertence à Sérvia, com 900 mil tampinhas.

O diretor da Escola Municipal Waldemiro José Pereira, Haroldo Machado de Argolo, explicou que a campanha começou em abril a pedido de Itamar Xavier, que idealizou o mosaico. Haroldo enfatizou ainda que Itamar e o também artista plástico João Célio da Silva pintou e grafitou as postas dos banheiros masculino e feminino com frases motivacionais. “Os alunos se dedicaram e os que arrecadaram mais, depois do Pedro Vinícius, ganharam kits com materiais educativos. Todos se empenharam e conseguimos fazer o mosaico”, destacou Haroldo Machado, enfatizando que os alunos fizeram uma redação com o tema “A Escola que Temos e a Escola que Queremos”. Todas s tampinhas serão doadas para entidades beneficentes, que poderão trocá-las, por exemplo, por cadeira de rodas.

Prefeito destaca investimentos na educação

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, O Waguinho, destacou os investimentos que são feitos na Educação do município. Em três anos de governo foram inauguradas cinco creches, reformadas cerca de 40 escolas e reinaugurada a Escola Municipal Pastor Rubens de Castro. “Minha meta é oferecer uma educação de qualidade. Parabenizo ao Pedro Vinícius pelo esforço para vencer o concurso. Não posso deixar de destacar também o empenho de todos os funcionários da Escola Municipal Waldemiro José Pereira, que se engajaram na campanha do mosaico”, finalizou Waguinho.

Mobilização no bairro para conseguir 20 mil tampinhas

Tímido, Pedro Vinícius contou que conseguiu as tampinhas através do seu padrasto, que se mobilizou juntamente com um colega de um depósito de bebidas para conseguir as 20 mil tampinhas, que durante a campanha foram transportadas em carrinhos. “Fico feliz com o prêmio e agradeço a todos que e ajudaram”, resumiu o menino. “O Pedro é um bom aluno e se esforçou para conquistar o primeiro lugar. No final, os colegas dele que viram que não iam conseguir ganhar, o ajudaram com tampinhas”, completou a professora Jéssica Rosa.

Em 2018, Itamar Xavier foi premiado pelo projeto Arte na Escola Cidadã, desenvolvido em Presidente Prudente. Ele enfatizou que o recorde brasileiro de mosaico com 400 mil tampinhas pertence a cidade. “Pretendemos quebrar o recorde mundial em Belford Roxo. Para isso é a mobilização de todos”, argumentou, espalhando as tampinhas pretas, amarelas, vermelhas e brancas na quadra.

