Mortos em ataque a bar na Zona Oeste do Rio são sepultados

Os irmãos Renan de Andrade Pereira, de 32 anos, e Flávio Luiz de Andrade Pereira, de 34, foram sepultados na tarde de ontem no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Eduardo da Silva Singh, 31, foi enterrado no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Os três estavam no bar de propriedade do Fábio, localizado na Rua Manoel Borba, às margens da estação de trem, quando ocupantes de um carro preto chegaram atirando. Segundo testemunhas, os irmãos estavam na porta do estabelecimento para falar sobre pedidos de delivery, quando de casaco com capuz e de máscara desceu do carro e efetuou os disparos.

Anotação por homicídio

Segundo informações, Fábio tinha anotação criminal por homicídio e passou a administrar o bar junto com o irmão. Ele também tinha montado um time de futebol. “O Fábio estava feliz, levando uma nova vida, gostava de curtir a família e os amigos. Ele teve a ideia de montar o time de futebol amador, o Fundão FC, que representava o bairro. Estava trabalhando no bar com o irmão e a rotina dele era a família, trabalho e o nosso time de futebol”, disse um amigo. Ele deixa quatro filhos e Renan deixa um filho.