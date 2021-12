Mortes por intervenção policial crescem 12% no RJ, diz ISP

O Instituto de Segurança Pública atualizou ontem os mais recente números da violência no RJ. De janeiro a novembro desse ano, foram registradas 1.298 mortes por intervenção policial (quase 12% a mais que de janeiro a novembro do ano passado).

Até novembro desse ano, os roubos seguidos de morte aumentaram 27% na comparação com o mesmo período de 2020. O crime de estupro também aumentou: em 11 meses, foram mais de 4.700 – 9% a mais quando comparamos com os primeiros 11 meses do ano passado.

Queda no número de homicídios

Entre os crimes que diminuíram, estão os homicídios dolosos, quando há intenção de matar: queda de 8% de janeiro a novembro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Na comparação entre os meses de novembro de 2021 e 2020, a queda foi de 30%.

Segundo o ISP, estes foram os menores valores para novembro e para 11 meses desde o início da série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP), em 1991. Roubos de carga também caíram, 9%, os roubos de carros, 2%.