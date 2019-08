Morro do Carecão ganha praça revitalizada em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou na noite da última sexta-feira, a Praça Mauro Ferreira Gomes. (Morro do Carecão). O espaço foi revitalizado e transformado em uma grande área de lazer com quadra poliesportiva, pista de caminhada, academia da terceira idade, quiosque, parquinho e uma área de convivência com churrasqueira. Outro destaque da praça é a “árvore de basquete”, que tem diversas tabelas e possibilita que várias pessoas façam arremessos.

Waguinho destacou que o trabalho de revitalização da praça do Campo do Carecão foi feito dentro do cronograma, propiciando assim que os moradores ganhassem uma área de lazer moderna. “Além da praça, fizemos o recapeamento asfáltico, calçadas e colocamos nova iluminação. Há um ano estive no bairro para uma reunião e prometi para os moradores que iríamos fazer a obra. Agora, eles contam com um novo espaço de lazer. Esse governo tem orgulho em cuidar das pessoas”, enfatizou Waguinho. O prefeito ainda destacou a parcerias com os deputados estadual, Márcio Canella e federal, Daniela do Waguinho. “Estamos fazendo um bom trabalho para o crescimento da cidade. Temos consideração, amor, carinho e respeito pela população e até o final de 2020, Belford Roxo será reconhecida como a melhor cidade da Baixada Fluminense”, concluiu.

Combustível em Brasília

Feliz por mais uma realização em Belford Roxo, a deputada federal Daniela do Waguinho, ao lado da pequena Maria Eduarda, de 5 anos, afirmou que a população é seu combustível diário em Brasília. “Há 15 dias, estive na praça com uma comitiva e a conheci. De imediato ela se identificou comigo. A Duda me chamou a atenção pelo espírito de liderança”, contou. Daniela ainda agradeceu o carinho dos moradores e dos comerciantes e ressaltou que veio para fazer a diferença para a cidade. “Há anos Belford Roxo esteve abandonada. Agora é obra para todo o lado e tenham a certeza que os bairros que ainda não foram contemplados, serão”, informou a deputada que arriscou alguns arremessos na “árvore de basquete”.

Sonho que saiu do papel

Para que o sonho da nova praça saísse do papel, algumas pessoas foram fundamentais. Uma dela foi Clayton Batinga, que sempre esteve pedindo melhorias para o Morro do Carecão. “Esse espaço era uma campo de barro, e quando o secretário Reginaldo Gomes era vereador, colocou uma quadra e montou uma praça. Mas ao decorrer dos anos, os governos não tiveram cuidado com a manutenção. Então, o prefeito Waguinho nos ouviu, pois sabe como o povo de Belford Roxo sofreu pelo abandono e como é importante também a população ter uma área para o lazer. Os moradores estão muito felizes e agradecidos”, disse.

O irmão de Mauro, que leva o nome da praça e também secretário de Habitação e Urbanismo, Reginaldo Gomes, agradeceu a iniciativa do prefeito. “Quando se revitalizam as praças, revitalizamos também o amor que temos pela população. Além de manutenção no espaço, pedimos a colaboração da população para preservar essa nova área de lazer e que ela saiba aproveitar da melhor maneira possível”, frisou Reginaldo. Autor da indicação legislativa da obra da praça, o vereador Rodrigo Gomes, sobrinho e Mauro, destacou o trabalho feito pela Prefeitura na nova área de lazer. “Totalmente revitalizada. Tão bela para os moradores que gostaram muito. Lutei pela localidade como vereador e também meu companheiro Clayton Batinga para a obra da praça e por outras melhorias no bairro também”, destacou.

Ansiosa para conferir de perto as nova área de lazer no Morro do Carecão, Najda Cilene, 35 anos, pegou a filha Najda Letícia, 2, na escola e foi direto para a mais nova praça da localidade. “Antes das obras, a praça era deserta e totalmente abandonada. Soube da inauguração e vim conferir de perto como ficou. Está um espetáculo. Fizeram milagre. Dá até vontade de morar nas proximidades da praça. Pretendo vir mais vezes e trazer a minha pequena para brincar”, afirmou Najda. Dona de um pequeno comércio no entorno da praça há 12 anos, Leilza Lima, 51, é moradora do bairro há 29 anos. “O espaço era terrível, parecia uma lixeira. Estou muito feliz com o resultado da obra. Meu comércio vai melhorar e muito, pois antes as pessoas já não passavam mais por aqui. Meu sentimento é de gratidão”, informou Lenilza. “Agora eu vou á praça todos os dias”, acrescentou Franciele Moura, 29, que toma conta da pequena Eliza Gadelha, 1, ao lado de sua filha Inara Cailane, 11. Participaram ainda da inauguração secretários municipais, vereadores e moradores do bairro e adjacências.

Reportagem:

