Morre Zeca Borges, coordenador do Disque-Denúncia, no Rio

O criador e coordenador do Disque-Denúncia, Zeca Borges, morreu aos 78 anos após sofrer um infarto, na madrugada de ontem. Segundo informações da assessoria do Disque-Denúncia, ele chegou a ser levado para um hospital na Zona Sul do Rio, mas não resistiu.

O programa, criado em junho de 1995, chegou aos 26 anos em 2021. Até 2020, o serviço ajudou a prender e a autuar 20 mil criminosos. Com o sucesso da iniciativa, o projeto se expandiu para todos os estados brasileiros, além da Argentina e do Chile.

Quando o Disque-Denúncia completou 26 anos, Borges postou um texto nas redes sociais do programa, elencando os fatos importantes nos quais o serviço ajudou a prender criminosos: “Mais de 2,7 milhões de denúncias e 218 mil horas de serviço em mais de 9 mil dias de trabalho, ajudaram as polícias a combater o crime no Rio de Janeiro. Ajudamos a autuar a prender mais de 20 mil criminosos. Participamos de apreensões de armas e drogas, atuamos no desmantelamento de quadrilhas de roubos de cargas, auxiliamos na localização de pessoas desaparecidas, lutamos contra os crimes ambientais e até mesmo contra o coronavírus. Em todos esses momentos nós estávamos lá. E sempre estaremos.”