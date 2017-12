Morre policial militar baleado em Paraty no início do mês

Foto: Facebook / Reprodução

Morreu na noite de ontem o cabo da Polícia Militar Eduardo Caetano Neto. Ele estava internado desde o último dia 3, quando foi baleado em frente a uma boate em Paraty, na Costa Verde. Neto, que era lotado no batalhão de Angra dos Reis, é 131º PM morto no Rio somente em 2017.

O enterro do agente será no Cemitério municipal São Francisco de Assis, em Paraty.

