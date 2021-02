Morre PM baleado na cabeça durante confronto com traficantes em Volta Redonda

O cabo da Polícia Militar Sá Freire, de 39 anos, foi baleado na cabeça em confronto com suspeitos de trafico de drogas na Rua Maria Cecilia na noite da última sexta-feira, no bairro Retiro. Ele chegou a ser levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da madrugada de terça-feira.

O confronto aconteceu quando duas viaturas foram com uma equipe da P2 (serviço de inteligência) checar uma denúncia de homens armados que estavam próximos ao Cemitério Municipal, no bairro Retiro. Os policiais entraram pela Rua Maria Cecilia quando foram atacados a tiros pelos bandidos.

O policial, lotado no 28° Batalhão da PM, era natural de Valença e de acordo com informações cursava a faculdade de Odontologia. Sá Freire era um dos policiais mais atuantes do batalhão em operações consideradas de risco.

A Polícia Militar já tem informações sobre o principal suspeito de ter cometido o homicídio do cabo Sá Freire. Com a morte do PM em Volta Redonda, aumenta pra seis o número de policiais mortos este ano.