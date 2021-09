Morre o ator Sérgio Mamberti aos 82 anos

O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu na madrugada de ontem em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior, na capital paulista, intubado e com uma infecção nos pulmões.

A informação foi confirmada por um dos filhos do ator, Carlos Mamberti. O artista havia sido internado em julho por 15 dias para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma unidade de terapia intensiva (UTI). Ele se recuperou e teve alta.

O corpo do ator foi enterrado no Cemitério da Consolação, na região central de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (3).

Autobiografia

Mamberti, que neste ano lançou a autobiografia Sérgio Mamberti: Senhor do meu Tempo, escrita com o jornalista Dirceu Alves Jr. , ficou conhecido por diversos papéis de destaque, como Dr. Victor, do Castelo Rá-tim-bum e produções da TV Globo, como A Diarista e Os Normais.

Atualmente, esteve no elenco de 3%, série brasileira produzida pela Netflix. Também atuou como diretor em peças importantes no circuito paulista, como a premiada Um Panorama Visto da Ponte. Ele também era conhecido por ser um dos maiores articuladores culturais do país.

O ator participou de novelas como As Pupilas do Senhor Reitor (1970), Brilhante (1981), Anjo Mau (1998), O Profeta (2007), Flor do Caribe (2013), Sol Nascente (2016) e Vale Tudo (1988).