Morre militar do Exército baleado na cabeça por PM

Internado em estado grave desde o último sábado, após ser atingido por um tiro na cabeça disparado por um policial militar durante uma confusão numa boate em Piedade, na Zona Norte do Rio, o soldado do Exército Brasileiro, Willamis Cardoso da Silva morreu na manhã desta quarta (22) no Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, também na Zona Norte.

Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacaré, o cabo David Trancoso Daniel foi preso horas depois do crime por tentativa de homicídio e levado para a Unidade Prisional da PM, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Após a audiência de custódia, a Justiça do Rio converteu a prisão em preventiva. A Corregedoria Geral da Polícia Militar, através da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), acompanha o caso.

O PM alegou que presenciou uma confusão fora da boate e deu dois tiros para tentar apaziguar a situação. Um dos disparos atingiu o Williamis.