Morre menina baleada na cabeça em Itaguaí, na Baixada Fluminense

A menina Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos, baleada na cabeça na última quarta-feira (20) na comunidade do Carvão, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, morreu na madrugada de hoje (21), no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste, onde estava internada. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A família não divulgou informações sobre o sepultamento.

Segundo parentes, quando Esther chegou no Hospital Pedro II, por volta de 11h, os médicos disseram para a família que ela só tinha 10% de chance de sobreviver. A equipe médica ainda tentou fazer uma transfusão de sangue no final da noite, mas não resistiu. Parentes da criança chegaram a fazer uma corrente de oração no hospital.

Perda de massa encefálica

Eles não conseguiram fazer a cirurgia para a remoção da bala porque ela estava muito grave e teria perdido muita massa encefálica. A direção da unidade informou que a menina ficou internada em um leito de suporte avançado da emergência, com todos os equipamentos necessários, e recebendo assistência intensiva da equipe médica.

Logo após o ocorrido, policiais militares e civis prenderam um suspeito de ter feito o disparo que atingiu a menina. Identificado pelos agentes apenas pelo apelido Pivete, ele foi capturado na Comunidade do Engenho, também em Itaguaí. Segundo o delegado titular da 50ª DP, Marcos Santana Gomes, a polícia ainda não sabe o que causou o disparo.