Morre mais uma vítima da queda de ônibus de viaduto em MG

MINAS GERAIS – Mais uma vítima do acidente em que um ônibus caiu de um viaduto, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, morreu na noite do último sábado. Com isso, subiu para 19 o número de óbitos no desastre.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Margarida, a morte é de Maria Luiza de Oliveira, de 56 anos, que estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Na manhã de ontem, o corpo dela foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. Uma outra vítima recebeu alta e oito permanecem internadas em João Monlevade.

Outras três pessoas continuavam no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, de acordo com o último boletim médico, divulgado na noite de sábado pela instituição de saúde.