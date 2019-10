Morre João Magalhães, 63, ex-secretário em Belford Roxo nos governos Joca, Maria Lúcia e de Denis Dautmann

Ex -secretário das administrações dos ex-prefeitos Jorge Júlio Costa dos Santos ( Joca), Maria Lúcia Costa dos Santos e Dênis Dautmann, o empresário João Magalhães da Silva morreu ontem (foto), aos 63 anos, no Hospital Barra D”Or, onde estava internado desde o dia 3 de outubro. Ele passou por uma cirurgia e estava sedado. Apesar de melhoras ao longo dos dias, seu coração não resistiu.

Joãozinho, como ele era conhecido, foi exímio operador dos bastidores da política de Belford Roxo e durante mais de 20 anos comandou a Prefeitura em diversas áreas. Ele esteve a frente da prefeitura ao lado da ex-prefeita Maria Lúcia, entre os anos de 1997 a 2001, 2005 a 2008 e foi secretário de Administração e Serviços Públicos, nos anos de 2012 a 2016 no governo de Dennis Dauttmam.

Reportagem: Hora H