Morre homem atacado por pitbulls na Região dos Lagos do Rio

Uma das vítimas do ataque de dois cachorros da raça pitbull em uma área rural de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, morreu na noite da última sexta-feira, 11 dias depois do ocorrido. O Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, confirmou o falecimento, mas não informou qual foi o tipo de complicação no estado de saúde de Feliphe Alves Vieira.

Além de Feliphe, o seu filho Mateus Alves Vieira, de 7 anos, e o seu sobrinho João Victor Gonçalves Vieira, de 9 anos, tiveram ferimentos graves e foram levados para um hospital particular da região. Até o momento não há informações do estado de saúde deles. Os meninos e o adulto foram socorridos por policiais do Batalhão de Choque, que seguiam em direção ao centro de Cabo Frio para uma ação de ordenamento contra aglomerações no Carnaval e passaram pelo local no momento do ataque.

De início, as investigações apontaram que os cachorros fugiram de uma casa e atacaram os três após fugirem de uma casa. No entanto, após a 118ª DP (Araruama) ouvir o depoimento do dono dos pitbulls, que estava viajando no dia do ataque, a polícia trabalha agora com a versão de que Feliphe estava cuidando dos animais e que não houve fuga.

Cachorros foram mortos com tiros de fuzil

Segundo a polícia, os agentes não conseguiram de início afastar os animais e tiveram que atirar contra os pitbulls, que morreram no local. “Os PMs tiveram que sacrificar os pitbulls. Cada um teve que levar dois tiros de fuzil porque senão não iam parar de atacar. Com o primeiro tiro não resolveu”, contou o delegado Renato Perez, da 118ª DP (Araruama).