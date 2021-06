Morre diretor de carnaval Laíla por complicações da covid

Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, morreu na manhã desta sexta-feira, no Hospital Israelita Albert Sabin, na Zona Norte do Rio, por complicações da covid-19. O diretor de carnaval estava internado desde o último fim de semana.

Há mais de 50 anos no ramo, Laíla passou por escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro. Campeão 28 vezes e conhecido como “Dono da Harmonia”, ele começou sua carreira no Salgueiro.

Em 1975, foi para a Beija-Flor junto com o carnavalesco Joãosinho Trinta. Também coordenou o carnaval na Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Grande Rio. Voltou para a mais amada de Nilópolis em 1995, quando quando conquistou oito títulos, incluindo o tricampeonato nos anos de 2003, 2004 e

2005. Dois anos depois, conseguiu um bicampeonato em 2007 e 2008.