Moradores têm retirado corpos da lama com as próprias mãos em Petrópolis

Caxambu, um dos mais atingidos pela chuva, está bloqueado. Catástrofe já tem 101 mortos

Moradores do bairro Caxambu, um dos mais atingidos pelo temporal que destruiu parte parte de Petrópolis, na Região Serrana, na última terça-feira (15), estão fazendo buscas e retiradas de corpos com as próprias mãos. Eles questionam falta de apoio das autoridades no difícil de trabalho de revirar a lama à procura dos cadáveres. Na manhã de hoje (17), dois corpos foram removidos pelos próprios vizinhos. Até às 20h, a tragédia já deixado 117 pessoas mortas e 130 seguem desaparecidas.

Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal (IML), 65 são de mulheres e 36 de homens. Desses, 13 são menores. Ao todo, 33 corpos foram identificados.

Também à tarde, um novo deslizamento provocou a evacuação do bairro 24 de Maio. Uma moradora contou que uma barreira passou a um palmo da casa dela.

Segundo a Polícia Civil, foram feitos 116 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos.

A Secretaria Estadual de Defesa Civil informou 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 pessoas foram encaminhadas para os 33 pontos de apoio montados na cidade em igrejas e escolas da rede pública municipal.

Sobreviventes de ônibus arrastados

Entre os sobreviventes da tragédia estão os rodoviários que trabalhavam nos dois ônibus que foram arrastados para dentro do rio Quitandinha. A informação foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro). Muitos passageiros sumiram nas águas e ainda não foram encontrados.

Buscas seguem intensas

A busca por sobreviventes em meio ao soterramento no Morro da Oficina seguiu intensa ao longo da madrugada e contou com a ajuda de moradores e equipes dos Bombeiros, Exército e Defesa Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que montou uma Força-Tarefa em Petrópolis. Cerca de 200 policiais, entre peritos legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia, servidores de cartório e de diversas delegacias da Região Serrana atuam no apoio terrestre e aéreo no município.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) fará contato e atendimento especializado aos que buscam informações de desaparecidos e boletins de ocorrência. Até o momento, 134 registros de desaparecimento foram feitos.