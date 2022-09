Moradores fazem protesto contra morte de jovem em Nova Iguaçu

Moradores do bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, realizaram nesta terça-feira (6) um protesto contra a morte de um jovem após uma discussão durante uma festa de rua. Eles acusam um policial militar, que estava fora de serviço, ter baleado o mecânico Lohan Pinheiro.

A manifestação começou em frente a casa da vítima, na Estrada da Santa Bárbara, onde os moradores atearam fogo em pneus e móveis velhos, e se estendeu para o centro do bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h53, para uma ocorrência de fogo em via pública. O comando do 20° BPM (Mesquita) informou que um ônibus foi incendiado durante o protesto. Ainda segundo a corporação, “a situação foi controlada e o policiamento reforçado na região da manifestação”.

Testemunhas contaram que o caso aconteceu por volta das 20h45 do último domingo (4), no local onde acontecia uma festa de rua. Lohan teria entrado em discussão com um PM, que estava de folga. O motivo da briga não foi divulgado. Após a discussão, a vítima teria ido para casa com mais dois amigos,

sendo seguida pelo policial, que teria disparado duas vezes à queima-roupa pelas costas do rapaz.

Vítima em estado grave

Além de Lohan, ainda segundo relatos, o agente disparou mais dois tiros contra os outros jovens. Eles foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), conhecido como Hospital da Posse.

A unidade de saúde confirmou a entrada de Lohan e mais dois homens no domingo: Wanderson Patrick dos Santos, de 27, que está em estado grave, e Geovane de Carvalho, 32, baleado na mão e liberado. Lohan chegou a passar por duas cirurgias, onde perdeu um dos rins, mas não resistiu e morreu ontem.

Ele deixa uma esposa e uma filha.

Tentativa de assalto

De acordo com informações da Polícia Militar, o agente apontado como responsável pela morte de Lohan teria sido vítima de uma tentativa de assalto no domingo (4). O PM relatou que três homens tentaram invadir a casa dele e acabaram baleados e levados ao hospital.

As investigações sobre o roubo e a morte estão sendo investigadas pela 58ª DP (Posse), que irá ouvir familiares e testemunhas.