Moradores de São João de Meriti já podem fazer a biometria do TRE-RJ

Começou o prazo para cadastramento da biometria em São João de Meriti. A nauguração de um polo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) ontem, marcou o início do serviço na cidade. Na ocasião também foi assinado um termo de cooperação entre o TRE e a prefeitura para divulgação da ação.

O termo foi assinado pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Carlos Santos de Oliveira, e pelo prefeito Dr. João. “Pedimos a colaboração da prefeitura e da câmara dos vereadores na divulgação deste serviço para os eleitores, pois acredito que todos os políticos querem uma eleição limpa. Estamos trabalhando para levar ao cidadão brasileiro o direito do pleno exercício da cidadania, e para isso precisamos da colaboração de todos, pois não temos condições de fazer isso sem apoio. O adastramento biométrico é importante para todos”, disse Carlos Oliveira.

A apresentação do início do serviço foi feita em dois momentos. O primeiro, pela manhã, com a inauguração do polo e, à tarde, em evento na Câmara de Vereadores, com a presença de autoridades do município e representantes de diversos setores da sociedade. “Pedi para os secretários, principalmente os das pastas de Saúde, Educação, Direitos Humanos e Assistência Social, para que colaborem também neste processo de divulgação. Vamos trabalhar em conjunto para que possamos atingir a meta”, disse o prefeito Dr. João.

Agendamento

Para fazer o cadastramento biométrico em São João de Meriti o serviço deve ser agendado pelo site www.tre-rj.jus.br. Informações e agendamento também pelo telefone 3436-9000. A marcação irá direcionar o eleitor para um dos cartórios eleitorais ou para o pólo – que fica no térreo do edifício Antares, na avenida Presidente Lincoln, 911, Jardim Meriti, ao lado da prefeitura. O polo conta com 13 guichês, com possibilidade para 420 atendimentos por dia. O horário é das 11h às 19h.

“Temos também mais oito guichês nos cartórios eleitorais. E no dia 26 de agosto vamos inaugurar mais um polo, na avenida presidente Lincoln, 440. Somando todos vamos ter a possibilidade para atender 1.120 pessoas por dia”, explica a assessora da presidência do TRE-RJ, Ana Lucia Silva.

De acordo com a instituição, a base de dados do DETRAN (apenas no caso de emissão de identificação civil) foi utilizada para a coleta da biometria, antes do início do serviço na cidade. Com isso, cerca de 49% dos meritienses já têm o cadastro e não precisam ir aos postos. Para verificar sua situação basta entrar no site www.tre-rj.jus.br.

Títulos podem ser cancelados

O prazo para cadastramento da biometria em São João de Meriti vai até o dia 1º de dezembro deste ano. Além de coleta da biometria haverá revisão de dados cadastrais. O serviço é obrigatório para todas as idades. De acordo com o TRE-RJ, após o prazo o título que não tiver biometria será cancelado.

Quem tiver o título de eleitor cancelado não poderá votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimentos públicos de ensino, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública, entre outros.