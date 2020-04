Moradores de rua festejam São Jorge na Inocentes de Belford Roxo

Jota Carvalho / HORA H

jota.carvalho@yahoo.com

A Inocentes de Belford Roxo distribuiu gratuitamente, na sexta-feira (24), para homens e mulheres que moram nas ruas e para vendedores ambulantes que se concentram próximo ao seu barracão de alegorias, na Via Binário, uma saborosa feijoada feita com tempero especial e muita fé em homenagem a São Jorge.

“Todo ano realizamos a tradicional feijoada do Santo Guerreiro em nossa quadra de ensaios ou em algum espaço seguro do nosso município. E apresentamos roda de samba, shows de pagode e da bateria Cadência da Baixada, acompanhada pelos segmentos da nossa escola. Contamos sempre com a presença de centenas de convidados. Infelizmente este ano devido a pandemia da Covid-19, deixamos de realizá-la. Mas não poderíamos deixar esta data passar em branco. Então nos lembramos que poderíamos realizar nossa festa de outra maneira, isto é, fazendo a alegria daqueles que vivem nas ruas ou trabalham vendendo nos pontos de ônibus ou sinais, e que com certeza ao receberem com carinho uma quentinha com um feijão caprichado ficariam felizes. Rapidamente colocamos nosso plano em ação. Estou contente, pois o resultado deu certo e sei que São Jorge mais uma vez abençoou nossa Inocentes. Salve Jorge!”, disse o presidente da escola, Reginaldo Gomes.

Os pratos da feijoada começaram a ser entregues às 13h, pelas mãos da diretora geral de Barracão Sandra Pinheiro (Dinha) e pela diretora artística Luana Rios.

“Fizemos a distribuição de forma tranquila para evitar aglomeração. A maioria dos moradores de rua e vendedores ambulantes são conhecidos por nós que trabalhamos no barracão da Inocentes, o que facilitou nosso trabalho. Preparamos uma quantidade de comida grande, pois sabíamos que iria aparecer mais gente. Foi gratificante festejar São Jorge com essas pessoas necessitadas e muitas vezes esquecidas da sociedade. Deus nos deu a oportunidade de levar através do alimento um pouco de conforto e amor a eles. Não posso deixar de agradecer ao presidente Reginaldo Gomes por essa iniciativa maravilhosa”, afirmou Dinha.

A feijoada foi preparada em Belford Roxo por voluntários e componentes da tricolor, tendo à frente a cozinheira Kátia Maria e transportada obedecendo aos padrões de higiene para a oficina de carros alegóricos em Santo Cristo.

Fonte: Ascom/Inocentes / Foto: Avelino Ribeiro / Inocentes