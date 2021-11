Moradores de Meriti podem solicitar serviços de água sem sair de casa

Os meritienses agora contam com a facilidade de solicitar os serviços de água sem sair de casa. É que a Águas do Rio lançou os canais de atendimento digitais. Por meio do WhatsApp ou aplicativo Águas App, o cliente pode realizar o pagamento de conta, segunda via de fatura, histórico de consumo e muito mais.

O aplicativo está disponível para Android e IOS, é grátis e fácil de acessar. Além das funções já citadas acima, o morador consegue colocar a conta em débito automático, solicitar religação, informar falta de água, notificar vazamento de água, troca de hidrômetro, mudança de local de ligação da água, solicitar contas por e−mail, cronograma de leitura, certidão negativa e fazer denúncias.

Todos esses serviços também podem ser solicitados por meio do 0800 195 0 195, que funciona por ligação e WhatsApp, além do site www.aguasdorio.com.br. Os canais de atendimento online da Águas do Rio funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. A empresa mantém ainda perfis ativos nas redes sociais Facebook e Instagram para tirar dúvidas dos clientes (@aguasdorio).