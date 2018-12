Moradores de Belford Roxo vibram

Janaina Alves dos Santos, 44 e a amiga, Maria de Lourdes Barbosa, 55, ficaram emocionadas e com os olhos brilhando ao entrar na manhã de ontem na sede do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Bairro Santa Marta, em Belford Roxo. O espaço foi totalmente revitalizado pela Prefeitura, ganhou pintura moderna, mesas, cadeiras e está climatizado, novinho. “Nossa, que lindo. Parece um outro lugar. Estou muito orgulhosa, pois aqui, é uma extensão da minha casa”, disse Janaina, usuária da unidade há dois anos. Localizado na Rua Doutor Armando Resende, 88, o Cras II, que agora passou a se chamar José de Macedo Cazarotti, em homenagem ao líder comunitário do bairro, falecido em 1999, tem mais de 8 mil pessoas cadastradas em vários programas sociais. O município que é referência em assistência social na região, administra 13 Cras, com mais de 83 mil famílias referenciadas.

A reinauguração, organizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc) teve solenidade, discursos e aconteceu em frente à sede, com a participação popular. A primeira dama e deputada federal eleita, Daniela do Waguinho, participou do evento e lembrou as dificuldades enfrentadas quando esteve à frente da secretaria. “Hoje é um dia muito feliz porque podemos constatar que as mudanças aconteceram. Confesso que fiquei assustada quando assumi a Semasc. Tive um choque ao me deparar com os equipamentos sociais destruídos e sucateados. Mas graças ao prefeito que é um homem sensível às causas populares, foi possível melhorar e proporcionar dignidade aos usuários”, disse a deputada que aproveitou para anunciar que está empenhada para representar bem o Estado do Rio de Janeiro, em Brasília. “Vou levantar as bandeiras da Educação e da Assistência Social. Vou saber honrar os milhares de eleitores que confiaram em mim”, assegurou.

Espaço Novinho

O Cras José de Macedo Cazarotti está cheirando a novo. As paredes estão pintadas, decoradas e com espaços informativos. As nove salas estão mais claras, a cozinha espaçosa e o almoxarifado totalmente organizado. A brinquedoteca ganhou um toque aconchegante, novos detalhes e brinquedos. Há ainda recepção, sala de equipe técnica, sala multiuso , sala de atendimento individual e banheiros com acessibilidade. Lá trabalham assistentes sociais, oficineiros, orientadores de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e agente administrativos. “Agora nosso trabalho ganhou mais harmonia. Estou muito orgulhosa do resultado”, disse a coordenadora Daniela Farias, que é assistente social concursada do município.

Trabalho de liderança do pai no bairro A professora, Eneida Gusmão Cazarotti, representou os quatro irmãos, filhos do homenageado. Ela lembrou do trabalho de liderança do pai no bairro, como o primeiro presidente da Associação de Moradores. “Nossa família se sente muito honrada com essa homenagem. Parabéns ao prefeito e a toda equipe pelo investimento”. Morador de Santa Marta, desde os sete meses de idade, o vereador Ericsson Gal não conseguia esconder a alegria. “Muito bom ver a cidade avançar em melhorias e ter um prefeito que sabe ouvir e atender as nossas reivindicações”, afirmou ele que também é professor de Educação Física. Bruno Nunes, secretário de Cultura marcou presença no evento e disse que vai ampliar a parceria com a Semasc em 2019. “Faremos novas caravanas para incluir os usuários dos Cras nos programas culturais da cidade”, ressaltou. A Secretária de Assistência Social, Rosana Moura e o secretário-adjunto, Diogo Bastos vibraram com as melhorias. “É um dia de festa. Mais um espaço humanizado, que oferece conforto para quem usa e quem trabalha. O momento é de comemorar muito, pois em 2018, reinauguramos três Cras, inauguramos um outro e também um Creas ainda um Espaço Parceiro de Serviços de Convivência”, lembrou. “Belford Roxo tem hoje uma Assistência Social com políticas públicas de fato e de direito”, afirmou Diogo.

Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo