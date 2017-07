Moradores agradecem a vereador por cabine no Arco

Foto: Reprodução Whatsapp

O equipamento fica no trecho Santa Rita, na pista sentido Duque de Caxias.

Assustados com a onda de violência registradas no Arco Metropolitano, moradores do terceiro distrito de Nova Iguaçu estão mais aliviados depois que a Polícia Militar inaugurou uma cabine em um dos acessos da rodovia.

O equipamento, que fica no trecho de Santa Rita, na pista sentido Duque de Caxias, serve de base para as ações dos agentes do Batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM), responsáveis pelo patrulhamento da região, no combate aos crimes como assaltos e o roubo de cargas, e foi inaugurado no dia 18 deste mês.

Iniciativa do vereador Carlos Alberto Ribeiro da Silva, o Carlinhos BNH, integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, a cabine integra as ações para implantar mais segurança na rodovia. E a resposta da população à nova conquista foi imediata.