Montador de móveis é atingido por bala perdida no pescoço na volta para casa

Um montador de móveis, de 55 anos, foi baleado com um tiro no pescoço, na noite desta segunda-feira, na volta do trabalho. O caso ocorreu por volta das 21h30, em um dos acessos à comunidade da Alma, no Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para uma ocorrência de entrada de vitima de tiros no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Ao policiais, a vítima relatou que voltava para casa, em um caminhão de mudanças, quando passou por uma barricada e ouviu um disparo e sentiu a queimação no pescoço.

O homem disse que foi socorrido por populares e levado para a emergência do Heat. Seu estado de saúde é considerado estável.

Em nota, a PM disse que não havia operação policial na região no momento dos disparos.

A 74ª DP (Alcântara) vai investigar o caso.