Modelo que atropelou e matou menor na Barra da Tijuca responde por estupro e estelionato

O modelo Bruno Krupp, de 25 anos, foi indiciado pelo atropelamento que resultou na morte do adolescente João Gabriel Cardim, 16, no último sábado (30), na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo testemunhas, ele dirigia em alta velocidade uma moto sem placa e também não tinha habilitação. Três dias antes, ele já havia sido parado em uma blitz da Lei Seca, com o mesmo veículo irregular e sem a carteira de motorista e se recusou a soprar o bafômetro. Pela infração, recebeu três

multas, somando R$ 4 mil.

O modelo Bruno Krupp já responde a dois inquéritos na polícia por estelionato e estupro. A acusação de estupro foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Deam).

Em depoimento, uma mulher relatou que foi até o apartamento de Krupp e que ele a teria estuprado. No relato, ela diz que pediu que Bruno parasse, sem ser atendida. Ele nega.

A acusação de estelionato foi registrada na 15ª DP (Gávea). Em 2021, uma gerente de um hotel na Zona Sul contou que o cartão de um cliente fora recusado, e o mesmo aconteceu com diversos outros clientes.

Ao conversar com quem teve o cartão recusado, a mulher relatou que todos afirmaram que Bruno Krupp oferecera diárias no hotel a preços menores do que no site do estabelecimento, e que para conseguir a hospedagem por preços mais baratos, os clientes deviam fazer um pagamento em uma conta em nome de outra pessoa.

A fraude, segundo a gerente, foi estimada em R$ 428 mil. Krupp teria saído do hotel antes do estabelecimento conseguir contestar os cartões.