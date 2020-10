Mobilização contra a raiva animal em São João de Meriti

Procura foi grande no último dia da Campanha de Vacinação anti-rábica em todo o município

Com dezenas de pontos espalhados pela cidade, a Prefeitura de São João de Meriti realizou no último sábado a terceira e última fase da Campanha de Vacinação Animal na cidade, até mesmo as unidades de Saúde do município foram pontos de vacinação.

Moradores de diversos pontos da cidade puderam comparecer para vacinar seus cães e gatos contra a raiva animal, doença que pode ser transmitida ao ser humano e inclusive levar à morte.

Para receber a população agentes da Vigilância Epidemiológica e Ambiental do município ficaram de prontidão nos cerca de 30 pontos de atendimento espalhados pela cidade.

O meritiense João Roberto levou seu cão de nome “Neguinho” para ser imunizado no posto da Vila Jurandir, e para ele o atendimento foi cômodo e rápido, “Fui muito bem atendido e foi muito bom”, afirmou. A prefeitura cumpre assim o calendário anual do Ministério da Saúde para vacinação antirrábica, mantendo nossa cidade mais segura para pessoas e animais.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de são João de Meriti.