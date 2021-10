Mobilidade Urbana: Belford Roxo faz manutenção de semáforos

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria de Conservação, está realizando a manutenção dos semáforos da cidade. O trabalho de reparo já foi realizado na Avenida Joaquim da Costa Lima, na altura da Cedae, Guarda Municipal e Fórum. Para auxiliar e desviar o trânsito, a ação contou com agentes enquanto o serviço era realizado.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, está atento a todas as necessidades da cidade. “E na questão da mobilidade urbana não podia ser diferente. Estamos fazendo a manutenção dos semáforos, mas o prefeito já pediu para abrir licitação para a troca e trazer novos aparelhos para a cidade, mais modernos e com led. Dessa forma iremos levar mais segurança aos pedestres e garantir a acessibilidade deles”, explicou o secretário.

O aposentado Jorge Moulin, 69 anos, ressaltou a importância dessa manutenção periódica para evitar acidentes. “Estou em Belford Roxo desde 1975 e o Waguinho é o prefeito que mais tem feito obras. Essa nova tecnologia mostra o desenvolvimento, além de proteger os pedestres”, disse.

Lindaura Gabry Lois, 70, pensionista, sempre passa para atravessar e levar a neta para a escola e sem os semáforos era complicado. “Estava vindo de Santa Amélia para casa e vi a equipe trabalhando e parei para agradecer. Fico feliz não só por mim, mas por todas as mães, idosos, crianças, pessoas com cadeiras de rodas que atravessam na faixa”, finalizou.