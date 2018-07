Mistério! Quem ‘deu’ o Bumbum por R$ 1 mil?

Foto: Marcos Serra Lima/G1

O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como “Doutor Bumbum”, foi preso na tarde desta quinta-feira por agentes do Serviço Reservado (P2) do 31º BPM (Barra da Tijuca), distante cerca de 7 Km do condomínio onde ele mora, na Barra.

Ele foi preso junto com a mãe, a também médica Maria de Fátima Barros Furtado, dentro do escritório do novo advogado da dupla, Marcus Cezar Braga, que fica dentro do centro comercial Barra Space Center, na Avenida das Américas.

