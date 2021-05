Mísseis atingem prédio que abriga Al Jazeera e Associated Press na Faixa de Gaza

FAIXA DE GAZA – Um edifício de 12 andares na Faixa de Gaza que abriga os escritórios da agência americana Associated Press (AP) e da emissora Al Jazeera, do Catar, desabou após ser atingido por mísseis israelenses, ontem.

As sedes dos meios de comunicação estavam localizadas nos andares superiores do prédio, enquanto que os demais eram ocupados por escritórios comerciais. A rádio militar de Israel não divulgou informações sobre vítimas ou feridos.

Segundo relatos, o local foi evacuado cerca de uma hora antes do ataque aéreo, depois do Exército israelense enviar um aviso ao proprietário do prédio. Até agora, porém, não há explicações sobre o motivo pelo qual houve a ofensiva. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento exato que o arranha-céu al-Jala desabou após o ataque.

Pouco depois, o porta-voz das Brigadas Ezzedin al-Qassam, braço militar do grupo palestino Hamas, anunciou que a reação irá “abalar Israel”. “Agora aguardem”.

Na última sexta-feira, os militares israelenses já haviam anunciado que “alguns elementos proeminentes da organização terrorista Hamas foram atacados em um apartamento usado como infraestrutura terrorista na área de Shati, no norte da Faixa de Gaza”.

Desde o início dos confrontos, cerca de 2,3 mil mísseis foram disparados contra Israel a partir de Gaza. Destes, pelo menos mil foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis Iron Dome (Domo de Ferro), de acordo com o Exército.

No sexto dia de ataques consecutivos contra a Faixa de Gaza, o Ministério da Saúde do Hamas divulgou que o número atualizado de mortos é de 139, incluindo 39 crianças. Já Israel registrou nove mortos, incluindo duas crianças. Ao todo, são mil palestinos e 560 israelenses feridos.

No ataque de ontem, 10 pessoas de uma mesma família palestina, incluindo oito crianças, foram mortas em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, segundo fontes médicas.

O míssil atingiu a residência da família Abu Hatab, em um prédio de três andares, no campo de refugiados de Al-Shati. Em comunicado, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, denunciou “um massacre hediondo no campo de Al-Shati”.