Minotauro prestigia festa de projeto social esportivo em Meriti

Foto: Roberto Chahim / Divulgação

As crianças e adolescentes do #VEMCER Centro Esportivo Resgate, de São João de Meriti, tiveram uma grande surpresa durante a festa de aniversário de um ano do projeto. A comemoração contou com a presença do lutador de artes marciais, Rogério Minotouro, que encerrou o evento com chave de ouro, tirando fotos com os jovens atletas e fazendo o sorteio de seu boneco do UFC.