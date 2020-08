Ministro Rogério Marinho, senador Flávio Bolsonaro e prefeito Waguinho inauguram obras em Belford Roxo

Rogério Marinho, que estava acompanhado do senador Flávio Bolsonaro, entregou melhorias ao lado do prefeito para Waguinho

Esquecidos há décadas, os bairros São Leopoldo e Shangrilá, em Belford Roxo, receberam hoje (3) a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que inauguraram trechos das obras de saneamento integrado dos bairros São Leopoldo e Shangrilá. Cerca de 90 mil moradores serão beneficiados.

Em São Leopoldo, as ruas beneficiadas nesta primeira etapa são: Augusto dos Anjos, Raimundo Correa, Coelho Neto, Castro Alves, Gonçalves Dias, Solarialegro e Paiva Couceiro. Já em Shangrilá, o ministro entregará as obras da Rua Aratanha, Rua Arassuaí, Estrada Miguel Couto e trecho da Estrada Itaipu- Babi.

De acordo com o projeto, em São Leopoldo as 39 ruas serão beneficiadas com obras drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, calçadas, iluminação, sinalização viária horizontal e vertical. Em Shangrilá, 37 ruas receberão os mesmos tipos serviços executados em São Leopoldo. O pacote de obras no bairro inclui ainda rede adutora e mais de 1.700 metros de ligações domiciliares e uma elevatória.

Acompanhado pela deputada federal Daniela do Waguinho e pelo deputado estadual Márcio Canella, o prefeito Waguinho recepcionou o ministro e o senador Flávio Bolsonaro na Estrada Cambongo, São Leopoldo. “Agradeço o empenho do ministro e do senador em nos ajudar a urbanizar este bairro, que não tinha saneamento, drenagem e pavimentação. Era só lama”, concluiu Waguinho. “O presidente Jair Bolsonaro tem um carinho enorme pela Baixada Fluminense e meu gabinete está aberto para atender os pedidos do município. O objetivo agora é concluir a segunda etapa das obras do bairro São Leopoldo”, finalizou Flávio, ao lado do ministro Rogério Marinho.

Convênio recuperado

O ministro do Desenvolvimento Regional enfatizou que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em 2019 com mais de 10 mil obras paralisadas em todo o país. Rogério Marinho enfatizou que o prefeito Waguinho, com o apoio da deputada federal Daniela do Waguinho em Brasília, conseguiu recuperar o convênio das obras para São Leopoldo e Shangrilá. “Muitos governos não gostam de fazer saneamento porque são obras que ficam enterradas e as pessoas não veem. Porém, é inadmissível que as pessoas vivam pisando em vala negra e sem água potável. No que depender do presidente Jair Bolsonaro e do Ministério do Desenvolvimento Regional continuaremos ajudando Belford Roxo, pois o prefeito Waguinho não vê bandeira política. Ele quer o melhor para o município”, arrematou.

Uma das áreas mais carentes na questão do saneamento básico

Em Shangrilá, Waguinho voltou agradecer a atenção do senador e do ministro. O prefeito lembrou que Shangrilá é uma das áreas mais carentes na questão de saneamento básico. “Quero aproveitar a oportunidade para pedir obras de saneamento para o bairro São Francisco, pois estamos vivendo um momento histórico com a visita de um senador e de um ministro na cidade”, finalizou Waguinho, destacando o apoio do deputado estadual Márcio Canella nos pleitos com o governo estadual.

Lutas e desafios

A deputada federal Daniela do Waguinho acentuou que o município têm muitas lutas e desafios pela frente. Ela destacou que Belford Roxo ficou muitos anos sem frentes de obras. “Em pleno século XXI ė inadmissível que as pessoas vivam sem água e sem saneamento básico. As obras aqui em Shangrilá darão dignidade à população”, resumiu.

O aposentado Carlos Pinho, 68 anos, morador da Estrada Miguel Couto, bairro Shangrilá, contou que o asfalto da via foi se deteriorando ao longo dos anos, mas só com o atual governo as obras de infraestrutura chegaram pelo bairro. “Foram anos de abandono. Vivíamos na lama, mas a diferença já é notória. Ter a presença de um ministro em nossa cidade só reforça a ideia de que a transformação nos trouxe mais visibilidade”, comemorou.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo