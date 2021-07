Ministro Edson Fachin determina que a polícia do Rio seja investigada por suposto descumprimento de restrições de operações em comunidades

Fachin determina que a polícia do Rio seja investigada

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin determinou que o Ministério Público Federal abra uma investigação contra a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O juiz do STF quer saber se houve descumprimento da decisão da Corte de restringir operações dos agentes no RJ durante a pandemia de covid-19. O tema voltou a ser discutido depois da morte de 28 pessoas no Jacarezinho, sendo 27 bandidos, segundo a Justiça.

De autoria do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o pedido foi acatado na quarta-feira 30 e concede à legenda acesso às comunicações dos atos das forças de segurança, bem como relatórios redigidos por elas. Ao atender ao PSB, em junho no ano passado, Fachin estabeleceu que as operações policiais no Estado só poderiam ocorrer com justificativa ao Ministério Público.

O juiz do STF, ainda, barrou o uso de helicópteros nas comunidades.