Ministro da Justiça diz que houve 37 prisões e 4,2 mil multas por bloqueios

O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que houve 37 prisões e 4.216 multas foram aplicadas a motoristas que bloqueiam rodovias federais em todo o país. Os números foram divulgadas em uma rede social nesta quinta-feira (3).

Grupos impedem o trânsito desde domingo (30), contra o resultado da eleição presidencial. Segundo Torres, as infrações de trânsito somam R$ 11,3 milhões. No entanto, nesta quarta-feira (2), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) havia afirmado que o total já era de R$ 18 milhões.

Segundo Torres, restam dois pontos de bloqueio e 137 de manifestação em rodovias federais, mesmo após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a liberação das vias. Os números divergem com os divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No balanço divulgado pela corporação às 10h desta quinta-feira, as vias tinham 73 interdições e bloqueios.

Na última quarta-feira (2), a PRF afirmou que “as notificações logo serão registradas nas Carteiras Digitais de Trânsito (CDT) dos infratores” .Os valores das multas dependem do tipo de infração e podem variar de R$ 5 mil a R$ 17 mil, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ambas as penalidades podem ser impostas a pessoas jurídicas ou físicas, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. As infrações podem ser consultadas pelo link https://cpag.prf.gov.br/multas