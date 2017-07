Ministro da Defesa faz alerta sobre represália

Foto: Nícolas Satriano

Raul Jungmann dá detalhes sobre operação do exército no Rio

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, concedeu uma coletiva de imprensa na sede do Comando Militar do Leste, no Centro do Rio, ontem. Para resumir como será a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro até o último dia de 2018, ele declarou:

“Tempos difíceis e extraordinários requerem medidas difíceis e extraordinárias.”

De acordo com ele, a participação de Exército, Marinha e Aeronáutica não será feita de uma forma que ele classificou como “clássica” de ocupação, como é previsto em decretos de garantia da lei e da ordem, GLO, alguns deles assinados no período das Olimpíadas de 2016, por exemplo. Ainda assim, o ministro adiantou que alguns dos decretos serão, sim, assinados pelo presidente Michel Temer para determinadas situações.

Leia essa matéria completa na edição de sexta feira (28)…