Militares envolvidos em tráfico de cocaína em avião da FAB são presos

BRASÍLIA – Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam ontem um oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), dois sargentos e a esposa de um deles, envolvidos em caso de tráfico de 37 kg de cocaína em um avião da FAB em 2019.

O grupo teria ajudado o sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues a traficar a droga, por meio do avião que saiu do Brasil rumo à Espanha. São eles: tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan; 2º sargento Márcio Gonçalves de Almeida; 2º sargento Jorge Luis da Cruz Silva; e Wikelaine Nonato Rodrigues (esposa).

A operação, que contou com o auxílio do Comando da Aeronáutica, também apreendeu aparelhos celulares, computadores e documentos dos detidos. Um dos envolvidos, o cunhado do militar preso na Espanha, não foi encontrado pela operação.

Os mandados atendem pedido da 2ª Procuradoria de Justiça Militar em Brasília. Já a decisão foi proferida pela 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar Justiça Militar da União.